Agra News: बारह खंभा पर काम होगा पूरा, तब बंद होगा खेरिया आरओबी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 24 Sep 2026 02:35 AM IST
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आगरा। खेरिया मोड़ रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को 90 दिन के लिए बंद करने की अनुमति बारह खंभा डबल फाटक का रास्ता खुलने के बाद ही मिलेगी। डीसीपी ट्रैफिक ने रेलवे से कहा है कि अर्जुन नगर से बारह खंभा के बीच बंद रास्ते को पहले हल्के वाहनों के लिए खोला जाए। तभी खेरिया आरओबी बंद किया जाए। बुधवार को रेलवे अधिकारियों ने खेरिया आरओबी के क्षतिग्रस्त हाइट गेज का मुआयना किया। यहां मंगलवार रात बस ने हाइट गेज को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
डीसीपी ट्रैफिक ने पत्र में कहा है कि अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक के बीच निर्माण कार्य चल रहा है। अर्जुन नगर, खेरिया और धनौली रोड-मलपुरा का पूरा यातायात खेरिया आरओबी से गुजर रहा है। इसलिए पहले यह रास्ता खोलना जरूरी है। रेलवे ने एक अक्तूबर से 90 दिन के लिए आरओबी बंद करने की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी थी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि पुल के स्टील गर्डर बुरी तरह जंग खा चुके हैं और डेक स्लैब का कंक्रीट टूटने से सरिया बाहर आ गई हैं। पुल का निर्माण 1970 में हुआ था और इसकी निर्धारित वैधता 50 वर्ष बताई गई है। रेलवे को पुल के दो स्पैन बदलने हैं।
रोहता नहर से डायवर्ट होगा ट्रैफिक
आरओबी से गुजरने वाले करीब 500 भारी वाहनों को मलपुरा-रोहता नहर और ग्वालियर रोड से डायवर्ट किया जाएगा। इस मार्ग से एमजी रोड, ग्वालियर रोड, फतेहाबाद रोड, शमसाबाद रोड, आगरा कैंट और रूई की मंडी जाने वाला यातायात गुजरता है।
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आगरा। खेरिया मोड़ रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को 90 दिन के लिए बंद करने की अनुमति बारह खंभा डबल फाटक का रास्ता खुलने के बाद ही मिलेगी। डीसीपी ट्रैफिक ने रेलवे से कहा है कि अर्जुन नगर से बारह खंभा के बीच बंद रास्ते को पहले हल्के वाहनों के लिए खोला जाए। तभी खेरिया आरओबी बंद किया जाए। बुधवार को रेलवे अधिकारियों ने खेरिया आरओबी के क्षतिग्रस्त हाइट गेज का मुआयना किया। यहां मंगलवार रात बस ने हाइट गेज को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
डीसीपी ट्रैफिक ने पत्र में कहा है कि अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक के बीच निर्माण कार्य चल रहा है। अर्जुन नगर, खेरिया और धनौली रोड-मलपुरा का पूरा यातायात खेरिया आरओबी से गुजर रहा है। इसलिए पहले यह रास्ता खोलना जरूरी है। रेलवे ने एक अक्तूबर से 90 दिन के लिए आरओबी बंद करने की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी थी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि पुल के स्टील गर्डर बुरी तरह जंग खा चुके हैं और डेक स्लैब का कंक्रीट टूटने से सरिया बाहर आ गई हैं। पुल का निर्माण 1970 में हुआ था और इसकी निर्धारित वैधता 50 वर्ष बताई गई है। रेलवे को पुल के दो स्पैन बदलने हैं।
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रोहता नहर से डायवर्ट होगा ट्रैफिक
आरओबी से गुजरने वाले करीब 500 भारी वाहनों को मलपुरा-रोहता नहर और ग्वालियर रोड से डायवर्ट किया जाएगा। इस मार्ग से एमजी रोड, ग्वालियर रोड, फतेहाबाद रोड, शमसाबाद रोड, आगरा कैंट और रूई की मंडी जाने वाला यातायात गुजरता है।
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