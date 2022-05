{"_id":"62869774ed9c6f1d7c6bc193","slug":"ten-percent-rebate-on-house-tax-will-be-available-in-agra-till-31st-july","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"House Tax: आगरा में अब 31 जुलाई तक मिलेगी गृहकर पर 10 फीसदी छूट, 2.30 लाख घरों पर है बकाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 20 May 2022 12:50 AM IST