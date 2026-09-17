आगरा: ताजगंज डिस्पेंसरी की मरम्मत की फिर मांगी जाएगी अनुमति, इसलिए दो बार खारिज हो चुका आवेदन

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नगर आयुक्त ने कुत्ता पार्क का निरीक्षण करते हुए मौके पर डिस्पेंसरी की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से मरम्मत कार्य में आ रही बाधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथाॅरिटी ने निर्माण की अनुमति नहीं दी थी। यह क्षेत्र ताज के 500 मीटर दायरे में है। नगर आयुक्त ने कहा कि क्षतिग्रस्त डिस्पेंसरी के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिर से प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए।नगर आयुक्त ने बल्केश्वर पार्क का भी निरीक्षण किया। पार्क को शिव थीम पर विकसित किए जाने की प्रस्तावित योजना के संबंध में उन्होंने आर्किटेक्ट से विस्तृत जानकारी ली। आर्किटेक्ट ने प्रस्तावित विकास कार्यों, थीम आधारित संरचनाओं का ब्योरा दिया। इस दौरान पार्षद मुरारी लाल गोयल और सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम समेत नगर निगम के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।