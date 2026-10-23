फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   House roof collapses after gas cylinder explosion in Kasganj

कासगंज में बड़ा हादसा: गैस सिलिंडर फटने से मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर किशोर की माैत; परिवार में मचा कोहराम

Fri, 23 Oct 2026 03:39 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Fri, 23 Oct 2026 03:39 PM IST
सार

यूपी के कासगंज जिले में गैस सिलिंडर फटने से मकान की छत धराशायी हो गई। क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। मलबे में दबकर एक किशोर की माैत हो गई।

विज्ञापन
House roof collapses after gas cylinder explosion in Kasganj
मकान की छत गिरी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कासगंज के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला भूरा में शुक्रवार को गैस सिलिंडर फटने से मकान की छत गिर गई। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 14 वर्षीय किशोर प्रियांशु की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार  गांव निवासी शीलेंद्र का बेटा प्रियांशु घर पर खाना बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलिंडर में आग लग गई। शोर सुनकर मकान के ऊपरी हिस्से में सो रही उसकी मां कविता नीचे आईं। इसी बीच सिलिंडर में जोरदार धमाका हो गया, जिससे मकान की छत गिर गई और प्रियांशु मलबे में दब गया।
विज्ञापन


हादसे के समय शीलेंद्र अपने बच्चों के साथ बाल कटवाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना कासगंज पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, फायर ब्रिगेड की टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। मलबे से किशोर को निकालने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गैस सिलिंडर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। सदर एसडीएम एसएन त्रिपाठी ने बताया कि हादसे में किशोर की मौत हुई है। मृतक के परिजन की आर्थिक मदद का प्रयास किया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed