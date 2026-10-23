सराफा बाजार: एक बार फिर सस्ता हुआ सोना, खरीदने का शानदार मौका; चांदी पर 50 हजार रुपये की गिरावट

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सोना और चांदी के भावों में आई नरमी से बुलियन बाजार चमक उठा है। नमक की मंडी, चौबे जी फाटक, किनारी बाजार से लेकर एमजी रोड तक सराफा दुकान और शोरूम्स पर रौनक बढ़ गई है। पिछले एक महीने में 50 हजार रुपये प्रति किलो चांदी और 10 हजार रुपये प्रति दस ग्राम सोने के भाव में गिरावट आई है।

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करवाचौथ और आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोने और चांदी के भावों में आई कमी से सराफा कारोबार में अचानक उछाल है। बीते एक महीने में तीसरी बार चांदी की कीमतें घटी हैं। थोक सराफा किनारी बाजार, चौबे जी का फाटक, कमला नगर और एमजी रोड स्थित आभूषण शोरूमों में खरीदारी का नया दौर शुरू हो गया है। चौबे जी फाटक स्थित पायल कारोबारी तरुन अग्रवाल ने बताया कि पिछले महीने सितंबर की शुरुआत में 24 कैरेट सोना 1,56,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,56,410 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी।





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हालांकि, बीते 30 दिनों में आई सिलसिलेवार गिरावट के बाद बृहस्पतिवार को 24 कैरेट सोना करीब 1,47,220 रुपये से 1,48,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,06,289 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने बताया कि मासिक स्तर पर सोने में लगभग 8 से 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी में करीब 50,000 रुपये प्रति किलो की राहत है। करवाचौथ पर सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र और चांदी की पायल व बिछिया की मांग में भारी इजाफा देखा जा रहा है। दैनिक बिक्री में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं।





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