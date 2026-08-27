रक्षाबंधन: महंगी चांदी ने फीकी की राखी की चमक, 500 वाली की 3500 रुपये हुई कीमत; सोने की खरीदना नहीं आसान

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महज एक महीने में चांदी के भाव में 10 हजार रुपये का उछाल आया है। चौबेजी फाटक बाजार में सराफा कारोबारी तरुण अग्रवाल ने बताया कि चांदी के 2.45 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से 10-10 ग्राम की राखियां भी दुकानों पर नहीं बिक पा रही हैं। जौहरी बाजार, चौबेजी फाटक, किनारी बाजार, लोहामंडी और शाहगंज में त्योहार के बावजूद ग्राहक कम हैं। वहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण बहनें भी खरीदारी के लिए घरों से नहीं निकल पा रही हैं।16 हजार रुपये की हुई एक ग्राम सोने की राखी चांदी ही नहीं, सोने की राखियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। बुधवार को सोने का भाव 1.53 लाख रुपये प्रति दस ग्राम रहा, जिससे एक ग्राम सोने की राखी की कीमत 16 हजार रुपये हो गई है। श्री सराफा कमेटी के महामंत्री देवेंद्र गोयल ने बताया कि सोना-चांदी महंगा होने के कारण राखियों के ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। बेतहाशा महंगाई से इस बार राखी का बाजार पूरी तरह ठंडा पड़ा हुआ है।