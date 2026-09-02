Agra News: सब जूनियर बैडमिंटन टीम के लिए तीन सितंबर से चयन
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:08 AM IST
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आगरा। प्रदेशीय समन्वय सब जूनियर बालक एवं बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए आगरा मंडल की टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में 7 से 9 सितंबर तक गाजियाबाद में प्रदेशीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
इसके लिए जनपदीय चयन परीक्षण 3 सितंबर और मंडलीय चयन परीक्षण 5 सितंबर को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हाॅल में होगा। दोनों दिन चयन परीक्षण दोपहर 3:00 बजे से शुरू किया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सब जूनियर वर्ग के इच्छुक बालक एवं बालिकाएं चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ लेकर पहुंचें। खिलाड़ियों को बैडमिंटन प्रशिक्षक से संपर्क कर चयन परीक्षण में भाग लेना होगा।
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मंडलीय चयन में आगरा के अलावा मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के पात्र खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के साथ संबंधित जनपदों के योग्य खिलाड़ी 5 सितंबर को मंडलीय चयन के लिए एकलव्य स्टेडियम पहुंचेंगे। चयन प्रक्रिया के बाद चुनी गई टीम प्रदेशीय प्रतियोगिता में आगरा मंडल का प्रतिनिधित्व करेगी।
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इसके लिए जनपदीय चयन परीक्षण 3 सितंबर और मंडलीय चयन परीक्षण 5 सितंबर को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हाॅल में होगा। दोनों दिन चयन परीक्षण दोपहर 3:00 बजे से शुरू किया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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सब जूनियर वर्ग के इच्छुक बालक एवं बालिकाएं चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ लेकर पहुंचें। खिलाड़ियों को बैडमिंटन प्रशिक्षक से संपर्क कर चयन परीक्षण में भाग लेना होगा।
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मंडलीय चयन में आगरा के अलावा मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के पात्र खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के साथ संबंधित जनपदों के योग्य खिलाड़ी 5 सितंबर को मंडलीय चयन के लिए एकलव्य स्टेडियम पहुंचेंगे। चयन प्रक्रिया के बाद चुनी गई टीम प्रदेशीय प्रतियोगिता में आगरा मंडल का प्रतिनिधित्व करेगी।