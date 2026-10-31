Agra News: कबड्डी और खो-खो टीम के चयन 3 और 4 नवंबर को

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बालिका वर्ग में कबड्डी और खो-खो के खिलाड़ियों का चयन 3 नवंबर को सुबह 11 बजे से होगा। वहीं, बालक वर्ग के लिए 4 नवंबर को इसी समय चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसमें एक जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे अंडर-18 खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे।आरएसओ संजय शर्मा ने बताया कि कबड्डी में पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम वजन 70 किलोग्राम और महिला वर्ग के लिए 65 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। चयन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।