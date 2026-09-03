फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Rifle Recovered After Four Years, Agra Teacher Finally Shaves Beard and Cuts Hair to Fulfill His Vow

राइफल मिलते ही बदल गया हुलिया: शिक्षक ने चार साल बाद कटवाए बाल-दाढ़ी, ये खाई थी कसम; अब चर्चा में छाए

Thu, 03 Sep 2026 10:39 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 10:39 AM IST
सार

आगरा के शिक्षक उदय सिंह ने चार साल पहले घर से चोरी हुई लाइसेंसी राइफल मिलने तक बाल और दाढ़ी न कटवाने की कसम खाई थी। राइफल बरामद होने के बाद बुधवार को उन्होंने बाल-दाढ़ी कटवाकर अपना हुलिया बदल लिया और पुलिस का धन्यवाद किया।
 

विज्ञापन
Rifle Recovered After Four Years, Agra Teacher Finally Shaves Beard and Cuts Hair to Fulfill His Vow
शिक्षक उदय सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के निजी स्कूल के शिक्षक उदय सिंह ने घर से राइफल चोरी होने के बाद चार साल तक बाल और दाढ़ी नहीं कटवाई थी। बुधवार को अपनी कसम पूरी होने पर उन्होंने अपना हुलिया बदला। गांव पहुंचने पर लोगों ने उन्हें दोबारा जवान दिखने की बधाई दी।
विज्ञापन


सैंया थाना के मुखरई गांव के पूर्व प्रधान उदय सिंह एक शिक्षक हैं। वह खुद का इंटर कॉलेज संचालित करते हैं। 6 जून 2022 की रात उनके घर से चार लाख रुपये नकदी और आभूषण चोरी हुए। चोर उनकी लाइसेंसी राइफल भी ले गए थे। लोगों के ताने से आहत होकर उन्होंने राइफल मिलने तक बाल-दाढ़ी न कटवाने की कसम खाई थी। उनकी जिद पर पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, जो छह माह बाद लौटी।
विज्ञापन


खेरागढ़ पुलिस और एसओजी ने सोमवार रात 25 हजार रुपये के इनामी ध्रुव सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी हुई राइफल, तमंचा, बाइक और 50 हजार रुपये बरामद हुए। उदय सिंह को सोमवार को राइफल मिलने की जानकारी मिली थी। मंगलवार को बाल-दाढ़ी कटाना दोष माना जाता है, इसलिए वह बुधवार को सैलून पहुंचे। सैलून में बाल और दाढ़ी कटवाने के बाद उन्होंने बालों में कलर लगवाया और पगड़ी पहनी। उदय सिंह ने पुलिस को धन्यवाद दिया और राइफल रिलीज कराने के लिए कोर्ट में आवेदन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed