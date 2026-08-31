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Agra News: घर में लगी आग में जिंदा जल गए सेवानिवृत्त शिक्षक

Mon, 31 Aug 2026 02:20 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:20 AM IST
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Retired teacher burned to death in house fire.
आवास विकास कॉलोनी स्थित इसी मकान में रविवार सुबह आग लगी थी।संवाद
आगरा। सिकंदरा की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में रविवार सुबह अज्ञात कारणों से मकान के अंदर आग लग गई। हादसे में मकान में रहने वाले छत्तीसगढ़ निवासी रिटायर्ड शिक्षक विनय बोस जिंदा जल गए। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मकान सगे भाइयों ने किराए पर ले रखा था। रिटायर्ड शिक्षक लकवाग्रस्त थे।
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छत्तीसगढ़ के जगतपुर जिले में आदित्य बिजनेस पार्क के पास के निवासी विनय बोस केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त थे। विवाह नहीं किया था। छोटे भाई सुनील बोस एक मीडिया संस्थान में काम करते हैं। दोनों ने सात माह पूर्व इसी फरवरी में मकान किराए पर लिया था। विनय बोस लकवाग्रस्त हो गए थे। उन्होंने मकान में रहकर वहीं न्यू साईं एजुकेशन ट्यूशन एकेडमी नाम से कोचिंग खोल रखी थी। इंग्लिश स्पीकिंग समेत अन्य विषयों की ट्यूशन देते थे।
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रविवार सुबह 10 बजे के करीब पड़ोसियों ने मकान से धुआं उठते देखकर पुलिस को जानकारी दी। घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास भी किया मगर नहीं खोला गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर में धुआं भरा हुआ था। पुलिस ने धुएं के निकलने का इंतजार किया। इसके बाद अंदर पहुंचे तो विनय बोस का शव बेड पर पड़ा था। वह बिस्तर पर ही जिंदा जल चुके थे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलित किए और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पुलिस को अंदेशा है कि सुबह तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। गहरी नींद में होने के कारण विनय बोस को पता नहीं चला। बंद कमरे में धुआं भरने से उनका दम घुट गया। लकवाग्रस्त होने के कारण वह खुद को बचाने का प्रयास नहीं कर पाए।
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रक्षाबंधन पर घर गए हैं छोटे भाई
स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों भाई मोहल्ले में किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। दिनभर कोचिंग में बच्चे पढ़ने आते थे। विनय के छोटे भाई सुनील ही घर के बाहरी काम करते थे। अक्सर वह बाहर भी जाते रहते थे। रक्षाबंधन पर वह छत्तीसगढ़ पैतृक निवास गए थे। पुलिस ने घटना के बाद उनसे संपर्क का प्रयास किया पर उनका मोबाइल बंद मिला है। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि दोनों के साथ उनकी बहन भी रहती थी। वह कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी।


वर्जन....

प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रही है। संभवत: आग लगने पर धुएं से दम घुटने और जलने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही वजह स्पष्ट होगी। परिजन से संपर्क किया जा रहा है। घटना की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।
अमीषा, एसीपी हरीपर्वत
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