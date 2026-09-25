Agra News: पंचकुइयां चौराहे पर उफनाया सीवर, टूटी पंपिंग लाइन

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अशोक नगर निवासी सर्वेश कुमार ने बताया कि शाहगंज बाजार जाने के लिए निकले तो सीवर उफनाता हुआ मिला। दो दिन से पूरे चौराहे पर गंदा, बदबूदार पानी भर रहा है। स्कूल जाते हुए और वापस आते हुए बच्चे गंदे पानी से निकल रहे हैं। चौराहे के दोनों किनारों पर मंदिर है और बीच में दक्ष प्रजापति की प्रतिमा लगी है। क्षेत्रीय निवासी मुकुंद मोहन के मुताबिक जयपुर जाने वाले पर्यटकों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। सीवर उफनाने पर विदेशी पर्यटक बसों से कैमरे में कैद करके ले गए हैं। पूर्व पार्षद राजेश प्रजापति ने बताया कि पंपिंग स्टेशन से सीवर की पंपिंग का काम रुका हुआ है। वह दो बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं।- खोदाई के दौरान रेलवे लाइन के पास सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस वजह से शाहगंज स्थित पंपिंग स्टेशन से सीवर की पंपिंग का काम रुका हुआ था। देर रात तक लाइन की मरम्मत कराकर उसे जोड़ दिया गया है और पंपिंग शुरू कर दी गई है। आज दोपहर से परेशानी नहीं होगी।- तनवीर शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, वीए टेक वबाग