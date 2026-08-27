जेई की मौत के बाद रेलवे अलर्ट: आगरा झांसी ट्रैक पर सुरक्षा नियम सख्त, मुकद्दम को मिली खास जिम्मेदारी

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भाड़ई और जाजऊ स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ था। ट्रैक पर मशीन चलाने के लिए मिले दो घंटे के ब्लॉक के दौरान वह मशीन से नीचे उतरे थे तभी अचानक आई झेलम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। रेलवे विभाग के अनुसार, जेई मनोज सैनी को ट्रैक पर मशीन चलाने के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का ब्लॉक दिया गया था। शाम करीब 5:30 बजे वे मशीन से उतरकर जैसे ही दूसरे ट्रैक पर पहुंचे, हादसा हो गया।रेलवे के केएफएमआई विभाग में कार्यरत जेई मनोज सैनी की दुर्घटना के बाद गैंग के काम करने के तौर-तरीकों में बदलाव किया गया है। अब ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मुकद्दम (गैंगमैन) को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुकद्दम का मुख्य कार्य ट्रेनों के आवागमन की पल-पल की जानकारी तुरंत मौके पर मौजूद कर्मचारियों को देना होगा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।