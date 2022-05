{"_id":"6286951c7076560afc003cdb","slug":"private-college-appointed-farmer-as-principal-after-university-paper-leak-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra Paper Leak Case: मामला खुला तो कॉलेज ने किसान को बना दिया कार्यवाहक प्राचार्य, सौ-सौ रुपये में बिका था पेपर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 20 May 2022 12:36 AM IST