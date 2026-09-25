प्रेमलता की मौत पर सवाल: सिपाहियों के साथ प्राइवेट कार में थी महिला, कैसे हुआ हादसा; पुलिस ने FIR में ये लिखा

विज्ञापन

हादसे के बाद प्रेमलता के बेटे यश ने आरोप लगाया था कि मां को पुलिसकर्मी घर से बुलाकर ले गए थे। बाइक की किस्त बकाया होने की बात कही थी। महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं थीं। बाद में हादसे में मां के मौत की जानकारी दी गई। मगर, यश की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में इस बात का जिक्र नहीं है। तहरीर में लिखा गया है कि मां ड्यूटी से घर आ रही थीं। पीलीपोखर तक ऑटो मिला था।वह वाहन का इंतजार कर रही थीं, तभी सिपाही कार से आए। मां को पहले से जानते थे। मां घर आने के लिए उनकी कार में बैठ गईं। रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी। डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।