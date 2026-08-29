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भारतीय महिला टीम जर्मनी की सशक्त टीम की हरा कर टॉप पांच में स्थान बनाने में कामयाब रही। जगबीर सिंह ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। कहा कि खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल, तेज आक्रमण और मजबूत डिफेंस ने मुकाबले को भारत के पक्ष में बनाए रखा। दबाव के पलों में भी खिलाड़ियों ने धैर्य नहीं खोया और मिले मौकों को गोल में तब्दील किया।पूर्व कप्तान ने कहा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दद्दा मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। ऐसे समय विश्व कप में भारतीय महिला टीम की शानदार जीत बेहद खास है। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों का यह प्रदर्शन दद्दा को सच्ची श्रद्धांजलि जैसा है। पूर्व कप्तान ने टीम के कोचिंग स्टाफ की मेहनत को भी इस सफलता का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति, डिफेंस और आक्रमण में लगातार सुधार दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम अब बड़ी और मजबूत टीमों के खिलाफ भी बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल खेल रही है।जर्मनी पर जीत और विश्व कप में पांचवें स्थान के प्रदर्शन को उन्होंने भारतीय महिला हॉकी के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए उम्मीद जताई कि टीम इसी लय को आगे भी कायम रखेगी और आने वाले टूर्नामेंटों में देश के लिए पदक जीतेगी।