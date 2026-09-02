सोलर योजना पड़ी सुस्त: फाइलों और नेट मीटरिंग में लेटलतीफी, वेंडरों ने जताया आक्रोश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वेंडर्स ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यप्रणाली नहीं सुधरी तो शहर में सोलर इंस्टॉलेशन का काम प्रभावित होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली कंपनी और डिस्कॉम की होगी। आवेदनों के लगातार लंबित रहने से योजना से जुड़े सैकड़ों वेंडर्स, इंस्टॉलर्स और उनके कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परियोजना अधिकारी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) ने समस्या से जिला प्रशासन को भी इससे अवगत कराया है।आगरा रिन्युअल एनर्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जैसवाल ने कहा कि डिस्कॉम की कार्यशैली से न केवल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, बल्कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की प्रगति भी रुक रही है। यदि यह रवैया जारी रहा, तो भविष्य में नए सोलर प्लांट लगने मुश्किल हो जाएंगे।