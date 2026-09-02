Agra News: बैडमिंटन में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, विजेता पुरस्कृत

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उद्घाटन अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विजय श्रीवास्तव ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समापन समारोह में प्रो. पुष्पेंद्र सिंह, प्रो. ओमहरि आर्य और प्रो. बसंत बहादुर सिंह ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। खेल सचिव डॉ. रुचि श्रीवास्तव ने सभी का आभार जताया। संवादकार्यक्रम में प्रो. डीके सिंह, प्रो. सुनील पाठक, डॉ. रविंद्र सिंह, डॉ. अंबरीश कुमार, डॉ. छगनलाल शर्मा, डॉ. कुमारपाल सिंह, डॉ. धनंजय और डॉ. राहुल सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का समापन खिलाड़ियों में उत्साह और खेल भावना का संचार करते हुए हुआ।