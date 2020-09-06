दुखभरी है वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की कहानी, बेटों ने निकाला घर से, फिर भी दिल में है यह आस

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रामलाल आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग
- फोटो : अमर उजाला
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महेश अग्रवाल
- फोटो : अमर उजाला
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राजेंद्र प्रसाद शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
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केलाराम
- फोटो : अमर उजाला
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परशुराम
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना घाट पर पितरों का तर्पण करते आश्रम के पदाधिकारी और बुजुर्ग
- फोटो : अमर उजाला