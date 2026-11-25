विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

थाना ताजगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव नरई निवासी अरुण कुमार ने तहरीर दी थी। इसके मुताबिक 29 अक्तूबर, 2009 को उन्होंने अपनी बहन शशि की शादी फिरोजाबाद निवासी यशोवर्धन उर्फ सोनू के साथ की थी। वह 15वीं वाहिनी पीएसी के सरकारी आवास ताजगंज में रहता था। आरोप है कि बहन का पति और अन्य ससुरालीजन वाले दहेज से संतुष्ट नहीं हुए। बहन पर मायके से पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे। मांग पूरी न होने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।बाद में समझौते के बाद ससुरालीजन उसे वापस ले गए। 29 सितंबर, 2015 को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने बहन के पति यशोवर्धन उर्फ सोनू, ससुर रमेश चंद, सास लक्ष्मी देवी, ममिया ससुर उदयवीर और चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अभियोजन की तरफ से वादी, चिकित्सक डॉ. संजीव लवानियां, तत्कालीन एसडीएम रविशंकर, तत्कालीन एएसपी असीम चौधरी, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव कुमार और उपनिरीक्षक मुन्ना सिंह गवाही के लिए पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी तीन गवाह अदालत में पेश किए गए।अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों के आधार पर पति यशोवर्धन उर्फ सोनू को दोषी करार दिया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में ससुर रमेश चंद, ममिया ससुर उदयवीर और चंद्रशेखर को दोषमुक्त कर दिया। सास लक्ष्मी देवी की मौत हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई।