Agra News: आदेश हवा में... निराश्रित गोवंश सड़क पर

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जिले की ग्राम पंचायताें में 52 और नगर क्षेत्र में 12 गोशालाएं हैं। इनमें क्षमता से कम गोवंश हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में रबी की फसलों में आलू और सरसों की बुआई हो चुकी है। गोवंश खेतों में पहुंच कर नुकसान कर रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं। वहीं गोवंश रात के समय खेतों से निकलकर हाईवे और सड़कों पर आ जाते हैं। इससे दुर्घटना का डर बना रहता है।पिछले महीने पशुधन मंत्री ने मंडल के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों और अपर निदेशक ग्रेड- 2 के साथ समीक्षा बैठक की थी। उसमें इन अधिकारियों को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सड़कों और खेतों से निराश्रित गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाने के सख्त आदेश दिए थे।चार दिन पहले आलू की बुआई की है। छुट्टा घूम रहे गोवंश फसल का नुकसान कर रहे हैं। इन्हें कोई गोशाला ही नहीं पहुंचा रहा है। - राजू , किसान, मलूपुरखेत में सरसों के उग आई है। निराश्रित गोवंश उसे चर रहे हैं। शिकायत भी की है लेकिन कोई अभी तक पकड़ने नहीं आया है। - राजवीर सिंह, किसान, ककुआवर्जनशिकायत आने पर ग्राम पंचायत और बीडीओ को सूचित किया जाता है। निराश्रित गोवंश पकड़ने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की हैं। - डॉ. डीके पांडेय, सीवीओ