फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Orders in the air... stray cattle on the streets

Agra News: आदेश हवा में... निराश्रित गोवंश सड़क पर

Mon, 02 Nov 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Orders in the air... stray cattle on the streets
आगरा हाथरस हाइवे पर घूमते निराश्रित गोवंश, स्रोत संवाद - फोटो : samvad
आगरा। हाईवे से लेकर गांवों की सड़कों और खेतों में गोवंश घूमते मिल जाते हैं। इससे जहां एक ओर फर्राटा भरते वाहनों के लिए हादसे की आशंका बनी रहती है वहीं किसानों की फसल भी निराश्रित पशु चौपट कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए पिछले माह दौरे पर आए पशुधन मंत्री मवेशियों को गोशालाओं में भेजने के सख्त आदेश दिए थे। उनकी सख्ती के बाद स्थिति जस की तस है।
विज्ञापन

जिले की ग्राम पंचायताें में 52 और नगर क्षेत्र में 12 गोशालाएं हैं। इनमें क्षमता से कम गोवंश हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में रबी की फसलों में आलू और सरसों की बुआई हो चुकी है। गोवंश खेतों में पहुंच कर नुकसान कर रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं। वहीं गोवंश रात के समय खेतों से निकलकर हाईवे और सड़कों पर आ जाते हैं। इससे दुर्घटना का डर बना रहता है।
विज्ञापन

पिछले महीने पशुधन मंत्री ने मंडल के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों और अपर निदेशक ग्रेड- 2 के साथ समीक्षा बैठक की थी। उसमें इन अधिकारियों को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सड़कों और खेतों से निराश्रित गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाने के सख्त आदेश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन



चार दिन पहले आलू की बुआई की है। छुट्टा घूम रहे गोवंश फसल का नुकसान कर रहे हैं। इन्हें कोई गोशाला ही नहीं पहुंचा रहा है। - राजू , किसान, मलूपुर
खेत में सरसों के उग आई है। निराश्रित गोवंश उसे चर रहे हैं। शिकायत भी की है लेकिन कोई अभी तक पकड़ने नहीं आया है। - राजवीर सिंह, किसान, ककुआ
वर्जन

शिकायत आने पर ग्राम पंचायत और बीडीओ को सूचित किया जाता है। निराश्रित गोवंश पकड़ने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की हैं। - डॉ. डीके पांडेय, सीवीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed