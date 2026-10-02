फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Open Manholes on Agra Highway Raise Safety Concerns Ahead of Janakpuri Festival

आगरा में हाईवे किनारे खुले मैनहोल: चार दिन बाद जनकपुरी महोत्सव, लाखों की भीड़ पर हादसे का खतरा

Fri, 02 Oct 2026 11:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 02 Oct 2026 11:46 AM IST
सार

जनकपुरी महोत्सव से चार दिन पहले सिकंदरा से गुरु का ताल तक हाईवे किनारे कई मैनहोल खुले पड़े हैं। 6 से 8 फीट गहरे इन गड्ढों से महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है।

 

विज्ञापन
Open Manholes on Agra Highway Raise Safety Concerns Ahead of Janakpuri Festival
हाईवे किनारे खुले मैनहोल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के सिकंदरा के निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन की इमारत से सटे भूमिगत नाले समेत हाईवे किनारे मौत के गड्ढे खुले पड़े हैं। सिकंदरा से गुरु का ताल के बीच जगह-जगह भूमिगत नाले के मैनहोल के ढक्कन गायब हैं। कई जगह यह नाला 6 से 8 फीट तक गहरा है जिसमें गिरकर हादसे की आशंका है। चार दिन बाद बाबरपुर रोड पर आयोजित हो रहे जनकपुरी महोत्सव में लाखों लोगों के पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में खुले मैनहोल हादसे का कारण बन सकते हैं।
विज्ञापन


नेशनल हाईवे के किनारे सिकंदरा मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां फुटपाथ की तरह उपयोग किए जा रहे भूमिगत नाले के मैनहोल पर रखा स्लैब गायब हो गया है। इससे भारी वाहनों के आवागमन के समय प्रभा हॉस्पिटल, केके नगर, बाबरपुर मोड़ पर जाने के लिए लोग इसी फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं जो 8 फीट गहरा है।
विज्ञापन


मेट्रो स्टेशन के निर्माण में वाहनों के आवागमन में बाधा के कारण इस स्लैब को हटा दिया गया। इसी तरह सिनर्जी और रेनबो हॉस्पिटल के पास भूमिगत नाले का स्लैब हटा हुआ है। बीते दिनों जलभराव की शिकायत पर इस नाले के कई स्लैब हटाए गए थे जिन्हें कचरा हटाने के बाद फिर से रखा नहीं गया। क्षेत्रीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इसकी शिकायत की है लेकिन एक माह बाद भी नाले के खुले मैनहोल कवर नहीं किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन



बसई रोड पर भी ढक्कन गायब
हाईवे ही नहीं, गलियों, मोहल्लों और शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी मैनहोल खुले पड़े हैं। पदम इनफर्निटी के पास बसई, ताजगंज में सीवर मैनहोल का ढक्कन गायब हो चुका है। इसकी शिकायत नगर निगम से की गई है। शहर में 150 से ज्यादा जगहें ऐसी हैं जहां से सीवर मैनहोल के टूटने, गायब होने, क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें आई हैं।


राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के घटना प्रबंधक दीपक खटाना का कहना है कि सिकंदरा से आगे पूरी रोड का सर्वे कराएंगे। बाबरपुर मोड़ पर जिन जगहों पर नाले के मैनहोल खुले हैं उन्हें कवर कराया जाएगा और फुटपाथ पर चलने वाले यात्रियों के लिए इसे सुरक्षित बनाएंगे। 



जलकल के महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए मैंने चारों जोन से मैनहोल टूटने, गायब और जर्जर स्थिति की रिपोर्ट जलकल और वीए टेक वबाग के अधिकारियों से मांगी है। सर्वे के बाद तत्काल इन्हें ढकवाया जाएगा ताकि कोई हादसा न हो। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed