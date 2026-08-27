खुले नाले दे रहे मौत: हादसों में जा चुकी कई जान, फाइलों में दबा नालों को ढकने का प्रस्ताव; नहीं जागा निगम

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पार्षद रवि बिहारी माथुर ने बताया कि गहरे नालों ढकने की जरूरत है। जरूरी नहीं पूरा नाला सीसी से ढकें, बल्कि लोगों के निकलने के लिए प्री-कास्ट और बाकी पर लोहे का जाल रखा जा सकता है। इससे सफाई भी होती रहेगी।पार्षद कप्तान सिंह ने कहा कि खुले पड़े नाले जानलेवा हैं। फ्रीगंज की दुर्घटना के बाद इन्हें तत्काल ढकने की जरूरत है। निगम का सदन बुलाकर इस पर प्रस्ताव लगवाएंगे।पार्षद मुरारी लाल गोयल का कहना है कि मेरे क्षेत्र में खुले नाले हैं, जिन्हें प्री-कास्ट से कवर कराया जा सकता है। हादसों में लोगों की जान जा रही है।पार्षद मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि अलबतिया रोड, मारुति एस्टेट समेत कई नाले खुले हैं। इन्हें प्री-कास्ट से ढकवाया जाए ताकि किसी की जान न जाए।5 मई 2023 को बाइक सवार की नाले में गिरने से जान चली गईदो मई 2024 को खुले नाले में गिरकर गढ़ी भदौरिया के 30 वर्षीय हरीश की जान गई31 जुलाई 2024 को कोठी मीना बाजार नाले में स्कूटी सवार महिला की मौत6 दिसंबर 2023 में बरात देख रही धनौली नाले में गिरकर दो बच्चियों की मौत2025 में एत्मादपुर हाईवे पर खुले पड़े नाले में बाइक सवार और बुजुर्ग की मौत2026 में बाग फरजाना में नाले में काम कर रहे मजदूर की दीवार गिरने से मौतजुलाई 2026 में सुभाष बाजार में दुकान गिरने से मंटोला नाले में गिरी गंगा देवी की मौत22 अगस्त 2026 को सिकंदरा के लौहकरेरा में नाले में गिरकर 55 वर्षीय बनवारी की मृत्यु26 अगस्त को फ्रीगंज के चिम्मनलाल बाड़ा में शीला देवी की नाले में गिरकर जान गई