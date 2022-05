{"_id":"62950f5793aed03c7813fc50","slug":"mainpuri-amit-kumar-secured-561st-rank-in-upsc-exam","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPSC Result: मैनपुरी के अमित कुमार ने हासिल की 561वीं रैंक, दिवंगत मां का पूरा किया सपना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 31 May 2022 12:09 AM IST