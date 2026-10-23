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Agra News: सैंया में बाइक फिसलने से इस्कॉन संन्यासी घायल

Fri, 23 Oct 2026 11:35 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:35 PM IST
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ISKCON monk injured after his bike skids in Saiyan
Photo: Sanya – A saint was injured during a funeral procession on the highway..
सैंया। झांसी से इस्कॉन संस्था के सदस्य बुलेट से वृंदावन के लिए यात्रा कर रहे थे कि अचानक बाइक फिसल गई और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी निवासी सुरेश (30) इस्कॉन संस्था के सदस्य हैं। वह वृंदावन धाम के लिए बुलेट से यात्रा पर निकले हैं। शुक्रवार की शाम करीब 3 बजे सुरेश जैसे ही थाना सैंया के सामने पहुंचे, तभी उन्हें नींद की झपकी आ गई और बाइक फिसल गई। बाइक के फिसलने से बाइक चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर टोल प्लाजा की 1033 एंबुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंया पर लाई।
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