आगरा न्यूज: आईएमए चुनाव 27 सितंबर को, 1748 डॉक्टर करेंगे मतदान; 21 पदों पर होगा मुकाबला

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उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव, वैज्ञानिक सचिव समेत 21 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 10 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र दावेदारों की सूची 13 को जारी की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। 27 को तोता के ताल स्थित कार्यालय में सुबह 9 से शाम पांच बजे तक मतदान होगा।देर शाम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चुनाव समिति में डॉ. अनूप दीक्षित, डॉ. मुकेश गोयल, डॉ. ओपी यादव, डॉ. राजीव उपाध्याय भी हैं। समिति के अध्यक्ष डॉ. राजीव उपाध्याय ने बताया कि पहचानपत्र देखकर मतदान की अनुमति मिलेगी। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी।