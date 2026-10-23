Agra News: टीटीजेड क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों का अवैध कटान, वीडियो वायरल

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ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के कड़े नियमों वाले क्षेत्र में खुलेआम पेड़ों की कटाई वन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। हरे पेड़ काटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर जांच की और रिपोर्ट तैयार की है।हरे पेड़ काटने की जानकारी मिलने पर टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की गई है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। - राकेश उपाध्याय, एसआई (वन विभाग)