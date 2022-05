{"_id":"626ed78bb5204e10f13bc78b","slug":"greater-noida-hit-and-run-case-manas-nagar-student-dies","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा : ग्रेटर नोएडा हिट एंड रन केस में मानस नगर के छात्र की मौत, कार चालक फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 02 May 2022 12:25 AM IST