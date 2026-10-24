फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Goswami hits a century; Chetan claims five wickets

Agra News: गोस्वामी का शतक, चेतन ने झटके पांच विकेट

Sat, 24 Oct 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 24 Oct 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Goswami hits a century; Chetan claims five wickets
केजी गोस्वामी का शानदार शतक
आगरा। केजी गोस्वामी के शानदार शतक और चेतन समाधिया की घातक गेंदबाजी के दम पर एसके स्पोर्ट्स क्लब ने कैलाश एयर स्ट्राइकर्स को 78 रन से शिकस्त दे दी। शानदार प्रदर्शन के लिए गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया।
विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करते हुए एसके स्पोर्ट्स क्लब ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 224 रन बनाए। केजी गोस्वामी ने 74 गेंदों पर नाबाद 111 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैलाश एयर स्ट्राइकर्स की टीम 19.5 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। ऐश्वर्या तिवारी ने 43 गेंदों पर 71 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा सके।
विज्ञापन

चेतन समाधिया ने धारदार गेंदबाजी करते हुए केवल नौ रन देकर पांच विकेट झटके और विपक्षी टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एसके स्पोर्ट्स क्लब ने 78 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। शतकीय पारी खेलने वाले केजी गोस्वामी को संतोष राना ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया। वहीं, चेतन समाधिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेट की गेंद देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह राना, जयप्रकाश, राकेश, संतोष राना और गौरव सिंह समेत कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed