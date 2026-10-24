Agra News: गोस्वामी का शतक, चेतन ने झटके पांच विकेट

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पहले बल्लेबाजी करते हुए एसके स्पोर्ट्स क्लब ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 224 रन बनाए। केजी गोस्वामी ने 74 गेंदों पर नाबाद 111 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैलाश एयर स्ट्राइकर्स की टीम 19.5 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। ऐश्वर्या तिवारी ने 43 गेंदों पर 71 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा सके।चेतन समाधिया ने धारदार गेंदबाजी करते हुए केवल नौ रन देकर पांच विकेट झटके और विपक्षी टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एसके स्पोर्ट्स क्लब ने 78 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। शतकीय पारी खेलने वाले केजी गोस्वामी को संतोष राना ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया। वहीं, चेतन समाधिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेट की गेंद देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह राना, जयप्रकाश, राकेश, संतोष राना और गौरव सिंह समेत कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे।