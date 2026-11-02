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सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जैन मंदिर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान किआ सोनेट कार को घेराबंदी कर पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 10 मोबाइल फोन, 17 सिमकार्ड, 10 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, 8 एटीएम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, डायरी बरामद हुई। कार सवार पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य फर्जी और कूटरचित आधार व पैन कार्ड के जरिये अलग-अलग जिलों में विभिन्न बैंकों में म्यूल (फर्जी) खाते खुलवाते थे। आवेदकों के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर बैंकों में फर्जी खाते खुलवाते थे। इन्हीं खातों में ठगी की मंगाई जाती थी, जिसे चेक और एटीएम के माध्यम से निकालकर कमीशन काटकर सरगना तक पहुंचाया जाता था।इस काम के लिए गुर्गों को 20 हजार रुपये मासिक वेतन के साथ-साथ प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कमीशन मिलता था। इन खातों पर देश भर में 70 से अधिक एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं और अब तक 50 से ज्यादा खातों के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी की जा चुकी है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ थाना दक्षिण में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है।अजीत प्रताप उर्फ बंटू निवासी- शांतिनगर, कमला नगर, आगराएदल सिंह निवासी जनसोही, सिकंदराराऊ, हाथरससुरेश निवासी बड़ी बस्ती, कागारौल, आगरामहेंद्र कुमार निवासी नगला महादेव, हरीपर्वत, आगराराजू कुमार निवासी पालीवाल पार्क, हरीपर्वत, आगरा