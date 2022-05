{"_id":"6276b5e3fae95a0d7a6fc866","slug":"farmer-tried-to-immolate-himself-by-sprinkling-petrol-in-front-of-dm-in-mathura","type":"story","status":"publish","title_hn":"मथुरा : डीएम के सामने किसान ने की पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश, बोला- थक गया हूं 24 साल से चक्कर लगाते-लगाते...","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 08 May 2022 12:11 AM IST