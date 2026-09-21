Agra News: हृदय गति रुकने से फतेहाबाद सपा नगर अध्यक्ष का निधन

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फतेहाबाद। कस्बे के मोहल्ला पठान निवासी सपा के नगर अध्यक्ष असलम खान (50) का रविवार सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। परिजन के अनुसार रविवार सुबह करीब सात बजे असलम खान के सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए आगरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। असलम खान के निधन की खबर से सपाइयों में शोक की लहर दाैड़ गई। सपा नेता राजेश शर्मा ने बताया कि असलम खान सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। पूर्व चेयरमैन शैलेश यादव, अमन शेखर, भावेश यादव, बंटी शर्मा, नीरज चक, इरशाद खान आदि ने शोक जताया है।