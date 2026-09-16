Agra News: रसूलपुर गढ़ौली में डेंगू का प्रकोप बरकरार, हालात जस के तस

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ग्रामीणों के मुताबिक कई मोहल्लों में तेज बुखार, बदन दर्द, उल्टी और प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत वाले मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार निगरानी कर रही है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि रंजन यादव के निर्देशन में संदिग्ध मरीजों की रैपिड जांच की जा रही है। जांच के बाद मरीजों को निशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। गंभीर हालत में मरीजों को सीएचसी मारहरा और मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है।गांव में सफाई के साथ नालियों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। कर्मचारियों ने गलियों में मच्छररोधी दवा का छिड़काव किया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और बुखार होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की है। ग्रामीणों ने नियमित फॉगिंग और सफाई की मांग की है।