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लोहिया नगर निवासी ममता वर्मा ने बताया कि वह मूल रूप से औरैया की रहने वाली हैं। उन्होंने मकान खरीदने के लिए परिवार के साथ मेहनत मजदूरी कर रुपये जुटाए थे। जेठानी के भतीजे ने उनकी मुलाकात आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर छह निवासी विकास सक्सेना से कराई थी। विकास ने बोदला क्षेत्र में कई मकान दिखाए। इनमें ज्योति नगर सेक्टर छह, आवास विकास कॉलोनी में 65 वर्गगज का मकान 16 लाख रुपये में पसंद आया।विकास ने एक लाख रुपये एडवांस लिए। शेष रकम उनका बैंक से लोन कराकर बैनामा कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि 22 मई 2025 से 11 जून 2025 के बीच फाइल चार्ज, बीमा और अन्य खर्चों के नाम पर नकद और ऑनलाइन कुल 3.14 लाख रुपये ले लिए। रकम का इंतजाम पीड़िता ने उधार, ब्याज पर रुपये लेकर और सोने के आभूषण गिरवी रखकर किया था। उन्हें न मकान मिला और न लोन स्वीकृत हुआ। रुपये मांगने पर भी वापस नहीं किए गए। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।