फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Created wonders from scrap; now, the artworks have fallen into a state of disrepair.

Agra News: कबाड़ से किया था कमाल, अब कलाकृतियां हो गईं बदहाल

Sat, 31 Oct 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Created wonders from scrap; now, the artworks have fallen into a state of disrepair.
निगम वर्कशॉप मे एक साल से धूल फांक रही मोगली (शनीचर), महर्षि वाल्मीकि,, शिव लिंग आदि। - फोटो : Archive
आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वंडर कार्यक्रम के तहत नगर निगम ने कबाड़ से कमाल करते हुए कलाकृतियां बनाईं, जिन्हें शहर के चौराहों पर लगवाया गया। अनदेखी के कारण कई मूर्तियां निगम के स्टोर में ही रखी रहीं। इन्हें कहीं स्थापित ही नहीं किया गया। अयोध्या के भगवान श्रीराम मंदिर का मॉडल जी-20 चौराहे पर लगाया गया था, जिसे वहां से हटाकर स्टोर में फेंक दिया गया।
विज्ञापन

शहर के चौराहों पर जी-20 आयोजन के दौरान कबाड़ से कमाल योजना के तहत कई कलाकृतियां लगवाई गईं। मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया। पूर्व नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के तबादले के बाद वर्कशॉप में बनी कलाकृतियां कबाड़ में बदल चुकी हैं। यहां गीजा के पिरामिड, हनुमान गदा, वैष्णो देवी की गुफा, शिव लिंग आदि बने हुए हैं। मोगली की तरह भेड़िया मानव की प्रतिमा भी कबाड़ में बदल गई है।
विज्ञापन

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि कुछ कलाकृतियों को लगाने के लिए जगह चिह्नित नहीं की जा सकी। मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उचित स्थान पर लगाने की योजना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------------

65 लाख रुपये का मेहनताना अटका
कबाड़ से कमाल करने के लिए कलाकार फिरोज खान की टीम नगर निगम वर्कशॉप में काम कर रही थी। नट बोल्ट से भारत माता, महात्मा गांधी का चरखा, पेंसिलें, नगर निगम के बाहर रखे गए मशीनरी के मॉडल बनाए गए थे। इनका मेहनताना 65 लाख रुपये है जो अब अटक गया है। फिरोज खान ने बताया कि लंबे समय से बिलों का भुगतान न होने के कारण कलाकार और उनके साथ काम करने वाले कारीगर गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

निगम वर्कशॉप मे एक साल से धूल फांक रही मोगली (शनीचर), महर्षि वाल्मीकि,, शिव लिंग आदि।

निगम वर्कशॉप मे एक साल से धूल फांक रही मोगली (शनीचर), महर्षि वाल्मीकि,, शिव लिंग आदि।- फोटो : Archive

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed