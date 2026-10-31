Agra News: कबाड़ से किया था कमाल, अब कलाकृतियां हो गईं बदहाल

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शहर के चौराहों पर जी-20 आयोजन के दौरान कबाड़ से कमाल योजना के तहत कई कलाकृतियां लगवाई गईं। मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया। पूर्व नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के तबादले के बाद वर्कशॉप में बनी कलाकृतियां कबाड़ में बदल चुकी हैं। यहां गीजा के पिरामिड, हनुमान गदा, वैष्णो देवी की गुफा, शिव लिंग आदि बने हुए हैं। मोगली की तरह भेड़िया मानव की प्रतिमा भी कबाड़ में बदल गई है।सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि कुछ कलाकृतियों को लगाने के लिए जगह चिह्नित नहीं की जा सकी। मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उचित स्थान पर लगाने की योजना है।65 लाख रुपये का मेहनताना अटकाकबाड़ से कमाल करने के लिए कलाकार फिरोज खान की टीम नगर निगम वर्कशॉप में काम कर रही थी। नट बोल्ट से भारत माता, महात्मा गांधी का चरखा, पेंसिलें, नगर निगम के बाहर रखे गए मशीनरी के मॉडल बनाए गए थे। इनका मेहनताना 65 लाख रुपये है जो अब अटक गया है। फिरोज खान ने बताया कि लंबे समय से बिलों का भुगतान न होने के कारण कलाकार और उनके साथ काम करने वाले कारीगर गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।