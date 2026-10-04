यूपी: ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, फिर पति को भेज दिए आपत्तिजनक फोटो और वीडियो; दोषी को  10 साल की सजा

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थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह शादी से पहले ननिहाल में रहती थी। वहीं आरोपी से जान-पहचान हो गई। आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। उन्हें वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने लगा।19 सितंबर, 2018 को आरोपी ने फोन कर घर बुलाया और शारीरिक शोषण किया। दुबारा बुलाने पर मना करने पर आरोपी ने उसके भाई और पति को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेज दिए। इस पर उसने आत्महत्या की कोशिश की। पति को पूरी घटना की जानकारी हुई। उनके साथ देने पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।