{"_id":"627fe4972dd7fa063626cba7","slug":"bharat-gaurav-tourist-train-starts-from-21st-june-for-tourists","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Bharat Gaurav Train: अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी यह ट्रेन, आगरा में भी रुकेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 15 May 2022 12:06 AM IST