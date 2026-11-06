Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Bail denied to person accused of placing wood on railway track

Agra News: रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रखने के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 06 Nov 2026 02:50 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 06 Nov 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
Bail denied to person accused of placing wood on railway track
आगरा। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में थाना सादाबाद क्षेत्र के बरामई निवासी सुरक्षा गार्ड प्रशांत चौधरी ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। एडीजे-1 शिव कुमार ने मामले की गंभीरता और विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए निरस्त करने के आदेश दिए।
विज्ञापन

जीआरपी आगरा फोर्ट थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 16 सितंबर की रात अजमेर-आगरा फोर्ट इंटरसिटी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को आगरा किला और ईदगाह स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। उन्होंने उसे हटाकर ट्रेन को आगे रवाना किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। 19 अक्तूबर को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया।
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई थी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में न तो आरोपी की स्पष्ट तस्वीर है और न पहचान। आरोपी का कहना था कि उसे कंपनी के दबाव में झूठा फंसाया गया है। वहीं, अदालत ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों का उल्लेख करते हुए पाया कि घटना के समय आरोपी की ड्यूटी घटनास्थल के पास थी और उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी क्षेत्र में मिली। जांच में यह भी सामने आया कि ड्यूटी पर देर से आने पर उसका दूसरे गार्ड से विवाद हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed