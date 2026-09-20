Agra News: आईबीबीएफए के जिलाध्यक्ष बने अर्जुन सिंह
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:38 AM IST
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बिचपुरी। विकास खंड अछनेरा के गांव नागर निवासी अर्जुन सिंह उर्फ टिंकू चौधरी को इंडो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन (आईबीबीएफए) की आगरा इकाई का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु चौहान और महामंत्री सुनू उस्मानी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। ब्लॉक बिचपुरी क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर में थानसिंह सोलंकी, डॉ. भूपेंद्र सिंह, शिवाले चौधरी और यश चौधरी आदि लोगों ने उनका स्वागत कर बधाई दी है।
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