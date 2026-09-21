Agra News: गिरते विकेटों के बीच आगरा के विकास बने दीवार, लोटस को दिलाई जीत
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:27 AM IST
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आगरा। लुसाका, (जाम्बिया) के लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए काउंटी क्रिकेट मुकाबले में आगरा के विकास सिकरवार ने बल्ले और विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन कर लोटस स्पोर्ट्स क्लब की जीत में अहम भूमिका निभाई। विकास ने विकेटकीपिंग में एक कैच, एक रन आउट और एक स्टंपिंग की, वहीं बल्लेबाजी में लगातार गिरते विकेटों के बीच एक छोर संभालते हुए 42 गेंदों में 65 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली।
विकास के लिए लोटस स्पोर्ट्स क्लब के साथ यह प्रदर्शन नया नहीं है। इससे पहले इसी क्लब के मुकाबले में उन्होंने महज 16 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेलकर 151 रन के लक्ष्य को लोटस स्पोर्ट्स क्लब ने सिर्फ 11 ओवर में हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उस मुकाबले में भी विकास ने विकेट के पीछे दो कैच पकड़े थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था।
कैरेबियन क्लब के खिलाफ मुकाबले में लोटस की पारी के दौरान विकेट लगातार गिर रहे थे। ऐसे समय में विकास ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा। दूसरे छोर पर बल्लेबाजों के आउट होने के बावजूद उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 42 गेंदों में 65 रन बनाकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।
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विकास के लिए लोटस स्पोर्ट्स क्लब के साथ यह प्रदर्शन नया नहीं है। इससे पहले इसी क्लब के मुकाबले में उन्होंने महज 16 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेलकर 151 रन के लक्ष्य को लोटस स्पोर्ट्स क्लब ने सिर्फ 11 ओवर में हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उस मुकाबले में भी विकास ने विकेट के पीछे दो कैच पकड़े थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था।
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कैरेबियन क्लब के खिलाफ मुकाबले में लोटस की पारी के दौरान विकेट लगातार गिर रहे थे। ऐसे समय में विकास ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा। दूसरे छोर पर बल्लेबाजों के आउट होने के बावजूद उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 42 गेंदों में 65 रन बनाकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।
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