यूपी: आगरा के जूते अब न्यूजीलैंड में मचाएंगे धूम, टैक्स की बाधा खत्म; पांच गुना तक बढ़ेगा लेदर एक्सपोर्ट

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न्यूजीलैंड-भारत की इस बैठक में आगरा को विश्व की शू कैपिटल के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय हुआ था। देश के कुल जूता निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले आगरा से सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपये का जूता और 3,000 करोड़ रुपये का हैंडीक्राफ्ट निर्यात होता है। एफटीए लागू होने से स्थानीय इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और बूट्स को नया बाजार मिलेगा, वहीं न्यूजीलैंड से उच्च गुणवत्ता वाला फर और चमड़ा (कच्चा माल) आसानी से उपलब्ध होगा। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित फुटवियर पार्क से प्रदेश का लेदर एक्सपोर्ट 3 से 5 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है।प्रस्तावित फुटवियर पार्क और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आगरा के निर्यातकों को सीधी वैश्विक कनेक्टिविटी मिलेगी। कच्चे माल के त्वरित आयात और तैयार उत्पाद के त्वरित निर्यात से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, जिससे स्थानीय उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी।कन्फडरेशन ऑफ फुटवियर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओपेंद्र सिंह लवली ने कहा कि न्यूजीलैंड से बेहतर फर और चमड़ा मिलने से हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों पर और मजबूत होंगे। यह निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर है।आगरा फुटवियर मैन्यूफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट चैंबर के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने बताया कि सीमा शुल्क की बाधाएं खत्म होने से हमारे फुटवियर उत्पाद न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। कच्चे माल के रास्ते खुलेंगे।