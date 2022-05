{"_id":"62953f465173fd2d873d15be","slug":"agra-road-accident-two-seriously-injured-in-road-accident-admitted-to-hospital","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra Road Accident: सड़क दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 31 May 2022 03:36 AM IST