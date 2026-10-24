फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   agra news kirawali one beaten

Agra News: युवक को लात-घूंसों से पीटा, 4 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
agra news kirawali one beaten
किरावली। कस्बे में दवा लेने गए युवक के साथ मारपीट के मामले में किरावली थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में नेत्रपाल, धर्मवीर, धर्मेंद्र और पवन शामिल हैं।
विज्ञापन

अभैंदोंपुरा निवासी प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 अक्तूबर की शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच वह दवा लेने मेडिकल स्टोर पर गया था। वहां पहले से मौजूद नेत्रपाल और धर्मवीर पुत्रगण मंगल सिंह से उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि नेत्रपाल और धर्मवीर के इशारे पर धर्मेंद्र और पवन ने उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने उसे लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अरविंद सिंह को सौंपी गई है। एसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जांच कर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed