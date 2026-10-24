Agra News: खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में किसान को पीटा

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प्राथमिकी दर्ज कर खेड़ा राठौर पुलिस मामले की जांच कर रही है। - जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह

में ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद में किसान के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। खेड़ा राठौर के महुआशाला गांव में बुधवार शाम 6:30 बजे विद्यासागर अपने खेत पर फसल काटने गए थे। उन्होंने पड़ोसी सगे भाई नरेश, भूरे, कल्यान एवं भूरे के बेटे टुंडे से खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर ले जाने के बारे में पूछा। जिस पर भड़के पड़ोसी परिवार ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी-डंडे से मारपीट कर दी। धमकी दी कि खेत से ट्रैक्टर नहीं निकलने देंगे, जान से मार देंगे। पिटाई से घायल हुए विद्यासागर का खेड़ा राठौर पुलिस ने मेडिकल कराया और तहरीर पर 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।