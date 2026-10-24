फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   agra news eve teasing

Agra News: घर के बाहर से युवती को खींचकर छत पर ले गया शोहदा, छेड़छाड़

Sat, 24 Oct 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
agra news eve teasing
बाह। खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार तड़के करीब 3.30 बजे टॉयलेट के लिए निकली एक युवती को घर के दरवाजे से खींचकर छत पर ले जाने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खेड़ा राठौर क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के मुताबिक, शुक्रवार तड़के वह घर के पिछले दरवाजे की तरफ गई थी। तभी गांव का ही एक युवक उसे जबरन खींचकर छत पर ले गया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध में चीखने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। इस बीच पीड़िता की मां ने आरोपी की करतूत देखकर शोर मचा दिया, जिससे घबराकर आरोपी परिजनों को जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से भाग निकला। वारदात के बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है।
विज्ञापन




युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस टीम ने दबिश दी है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। - जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed