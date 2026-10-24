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Agra News: क्रिस हत्याकांड में दो नामजद आरोपी गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:42 AM IST
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agra news cris murder
पिनाहट। पिढ़ौरा थाना क्षेत्र के बिठौली गांव में मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को गोपालपुरा-भदरौली मार्ग पर पूजा पब्लिक स्कूल के पास से सुबह पकड़ा।
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गांव बिठौली निवासी सागर वाल्मीकि ने 10 अक्तूबर को थाने में तहरीर दी थी। आरोप है कि 3 अक्तूबर को उनका भाई क्रिस दुकान से सामान लेने गया था। इसी दौरान विपक्षियों ने क्रिस, उसके पिता रमेश चंद्र, मां सोन देवी, बहन राधा देवी और सागर पर कुल्हाड़ी व फरसे से हमला कर दिया। हमले में क्रिस के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे। उपचार के दौरान क्रिस की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में विवेचना के दौरान मुकदमे में हत्या और सामूहिक आपराधिक दायित्व से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार सुबह बिठौली निवासी विजय (48) और चरन सिंह उर्फ छोटू (25) को गिरफ्तार कर लिया।
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दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की गई। - अनिल कुमार, एसीपी पिनाहट
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