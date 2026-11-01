Agra News: बाह में प्रशासन एवं एफडीए की टीम ने लिए मिठाई के नमूने

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बाह। एसडीएम बाह विनोद कुमार, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में बाह में एफडीए की टीम ने बाह में मिठाई की दो दुकानों पर मिल्क केक के नमूने लिए। औषधि एवं खाद्य निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पिनाहट में दो दुकानों से रसगुल्ला एवं मावा के नमूने लिए हैं। नमूनों की जांच के बाद विधिक कार्यवाही होगी। बाह के एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि दीपावली पर मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा।