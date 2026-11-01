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Agra News: बाह में प्रशासन एवं एफडीए की टीम ने लिए मिठाई के नमूने

Sun, 01 Nov 2026 02:44 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 01 Nov 2026 02:44 AM IST
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Administration and FDA team collected samples of sweets in Bah.
बाह: बाह में एफडीए की छापेमारी, लिए  मिठाइयों के नमूने - फोटो : doda news
बाह। एसडीएम बाह विनोद कुमार, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में बाह में एफडीए की टीम ने बाह में मिठाई की दो दुकानों पर मिल्क केक के नमूने लिए। औषधि एवं खाद्य निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पिनाहट में दो दुकानों से रसगुल्ला एवं मावा के नमूने लिए हैं। नमूनों की जांच के बाद विधिक कार्यवाही होगी। बाह के एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि दीपावली पर मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा।
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