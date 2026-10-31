Agra News: टेढ़ी बगिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने कारोबारी को दौड़ाकर पीटा

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने दीप किशोर को दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटा। उनके कपड़े भी फट गए। इसके बाद दुकानदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रात में थाना एत्माद्दौला में व्यापारी और टास्कफोर्स के बीच समझौता हो गया।नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी राहुल गुप्ता ने बताया कि दुकानदार ने 100 फुटा मार्ग पर करीब 30 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकानदार अभद्रता करने लगा व मारपीट पर उतारू हो गया। टास्कफोर्स ने उसे समझाकर शांत कराया था। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया था। रात में समझौता हो गया।टेढ़ी बगिया चौराहे पर जाम की समस्या दूर करने के लिए सड़कों और फुटपाथों पर किए गए कब्जों को हटवाया। कई स्थानों पर दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया लेकिन अभियान जारी रहा।जाम के कारण निकलना मुहालटेढ़ी बगिया चौराहा अलीगढ़, हाथरस और जलेसर मार्ग का प्रमुख संपर्क केंद्र है। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। रामबाग की ओर से आने वाले वाहनों के साथ रोडवेज बसों, ऑटो और ई-रिक्शा का दबाव भी रहता है। दुकानों के बाहर सामान फैलाने और सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग से रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदार सड़क पर सामान रखकर आवागमन बाधित न करें। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।