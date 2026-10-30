Agra News: स्मॉग की छाई चादर, उखड़ रही सांसें, आंखों में जलन-खुजली

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वक्ष एवं क्षय रोग विभाग के डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हवा में धूल और कार्बन तत्व की संख्या बढ़ रही है। ये सांस नली में पहुंचकर संक्रमण कर रही हैं। इससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। फेफड़ों पर भी दबाव पड़ रहा है। तेज खांसी हो रही है। हालत खराब होने पर इनको भर्ती कर ऑक्सीजन दी जा रही है। पुराने मरीजों की डोज बढ़ाकर देनी पड़ रही है। नेत्र रोग विभाग के डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया कि आंखों में धूल-धुआं पहुंचने से करकराहट, जलन, खुजली, लाल होना और पानी आने की परेशानी ज्यादा मिल रही है। आंखों को रगड़ने से बच्चों की कॉर्निया पर धब्बा और जख्म भी मिल रहे हैं।स्मॉग से हो रहा गले में संक्रमणईएनटी रोग विभाग के डॉ. अखिल प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव और धूल-धुआं के कण से गले में संक्रमण हो रहा है। इससे खराश, दर्द, सूजन और भोजन-पानी निगलने में दर्द की परेशानी हो रही है। नाक की एलर्जी भी बढ़ गई है। इससे बार-बार छींक आना, नाक बंद होना या फिर पानी आने की दिक्कत हो रही है। जुकाम-बुखार भी हो रहा है। ऐसे मरीजों को दवा देने के साथ बचाव के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं।इन बातों का रखें ध्यान -बाहर जाते वक्त मास्क और चश्मा लगाएं।अस्थमा-सांस रोगी डॉक्टर को दिखाकर दवाएं एडजस्ट कराएं।आंखों में धूल जाने पर रगड़े नहीं, साफ पानी से धोएं।सुबह-शाम भाप लें, गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर गरारे करें।यह हैं सबसे प्रदूषित इलाकेजगह एक्यूआई पीएम-10 कणशहीद नगर 403 439बारहखंभा 378 412राजामंडी 337 378आईएसबीटी 314 314टेढ़ी बगिया 312 338सदर भट्ठी 313 346छीपीटोला 312 317बाग फरजाना 309 316राजेश्वर मंदिर 307 332नरीपुरा 303 307(एक्यूआई स्मार्ट सिटी के सेंसरों का है)प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक्यूआई ये रहाफतेहपुर सीकरी - 278संजय प्लेस - 242शास्त्रीपुरम - 162रोहता - 158आवास विकास - 154मनोहरपुर - 127(एक्यूआई सीपीसीबी के स्टेशनों का है)