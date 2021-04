काम की बात: आपकी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाटा लीक में शामिल हैं या नहीं, ऐसे चेक करें

{"_id":"608b8a748ebc3eb9222cbe9a","slug":"check-if-your-online-account-has-been-leaked-in-a-data-breach","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u092e \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0924: \u0906\u092a\u0915\u0940 \u0908-\u092e\u0947\u0932 \u0906\u0908\u0921\u0940 \u0914\u0930 \u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u0928\u0902\u092c\u0930 \u0921\u093e\u091f\u093e \u0932\u0940\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902, \u0910\u0938\u0947 \u091a\u0947\u0915 \u0915\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"\u091f\u093f\u092a\u094d\u0938 \u090f\u0902\u0921 \u091f\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938","slug":"tip-of-the-day"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 30 Apr 2021 11:22 AM IST

सार लीक डाटा की मदद से आपके जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे अकाउंट को हैक किया जा सकता है।

आए दिन तमाम तरह के डाटा लीक हो रहे हैं। कभी फेसबुक डाटा लीक हो रहा है तो कभी कोई शॉपिंग साइट का डाटा लीक हो रहा है। डाटा लीक के बाद आपकी ई-मेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर आदि हैकर्स के पास पहुंच जा रहे हैं जिसके बाद डाटा की बिक्री डार्क वेब जैसे हैकर्स फोरम पर होती है। अब सवाल यह है कि आपके ई-मेल आईडी और पासवर्ड चोरी हुए हैं या नहीं। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। इसकी जानकारी आप सेकेंडों में प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं।



डाटा लीक से खतरा?

पहले यह समझना जरूरी है कि डाटा लीक से खतरे क्या-क्या हैं। आपके डाटा का इस्तेमाल किन-किन तरीकों से हो सकता है। पहली बात यह है कि डाटा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा टेलीमार्केटिंग में होता है। इसके अलावा लीक डाटा के आधार पर आपके नाम से बैंक में अकाउंट ओपन हो सकता है। लीक डाटा की मदद से आपके जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे अकाउंट को हैक किया जा सकता है। साथ ही आपके नाम और ई-मेल का इस्तेमाल पिशिंग अटैक में किया जा सकता है।



आपका मोबाइल नंबर, ई-मेल लीक हुए हैं या नहीं

सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के वेब ब्राउजर में जाना है और फिर इस haveibeenpwned.com टाइप करना है। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है और फिर एक नया टैब खुलेगा जिसमें आप अपनी ई-मेल आईडी डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-मेल आईडी हैक हुई है या नहीं।



आईडी या मोबाइल नंबर डालने के बाद यदि आपको Good news — no pwnage found! का मैसेज मिलता है तो आपकी आईडी या मोबाइल नंबर हैक नहीं हुए हैं, लेकिन यदि Oh no — pwned! लिखा हुआ मिलता है तो समझ लीजिए आपकी आईडी हैक हो हुई है।



इसके अलावा आपके लिए यही बढ़िया होगा कि आप एहतियातन अपने ईमेल का पासवर्ड बदल लें। साथ ही अपने पासवर्ड में नंबर, स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल करें। जीमेल में किसी भी प्रकार की पासवर्ड से संबंधित सेटिंग्स के लिए आप myaccount.google.com पर जा सकते हैं।