सैमसंग गैलेक्सी टैब एस12 सीरीज लॉन्च: 14.6 इंच स्क्रीन, डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर और एआई फीचर्स से लैस

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 01 Oct 2026 10:25 AM IST

सार टेक्नोलॉजी अगर आप भी सिर्फ फिल्में देखने के बजाय काम और पढ़ाई के लिए एक दमदार टैबलेट की तलाश में हैं, तो Samsung की नई Galaxy Tab S12 सीरीज आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। कंपनी ने Tab S12 Ultra और S12+ को ग्लोबल मार्केट में उतार दिया है। ये सीरीज दमदार मीडियाटेक प्रोसेसर, बड़ी AMOLED स्क्रीन, 7 साल के अपडेट और धांसू AI फीचर्स से लैस है। इन पावरहाउस टैब्स की कीमत और पूरी डिटेल जानिए यहां।

Samsung Galaxy Tab S12 सीरीज लॉन्च। - फोटो : Samsung

प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट मार्केट में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए सैमसंग (Samsung) ने अपनी लेटेस्ट और सबसे पावरफुल Galaxy Tab S12 सीरीज को ग्लोबल मार्केट में उतार दिया है। इस लाइनअप के तहत कंपनी ने दो नए धाकड़ डिवाइस - Galaxy Tab S12 Ultra और Galaxy Tab S12+ पेश किए हैं। अगर आप टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग या यूट्यूब सर्फिंग तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे अपने डेली वर्कफ्लो, क्रिएटिविटी और पढ़ाई का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो सैमसंग की यह नई पेशकश आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। आइए इन दोनों मॉडल्स के फीचर्स और कीमत पर एक नजर डालते हैं।

सिनेमा जैसा डिस्प्ले और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस

सैमसंग के डिस्प्ले हमेशा से टॉप क्लास रहे हैं और इस सीरीज में भी कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल Galaxy Tab S12 Ultra में आपको 14.6 इंच की विशाल Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिलती है। 2960 x 1848 पिक्सल रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह डिस्प्ले 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। यानी चाहे आप तेज धूप में बैठकर काम कर रहे हों या S Pen से कोई बारीक स्केचिंग कर रहे हों, आपका एक्सपीरियंस एकदम स्मूद और शानदार रहने वाला है।

वहीं इसके छोटे भाई Galaxy Tab S12+ में 12.6 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 2800 x 1752 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है। साइज को छोड़ दें तो अल्ट्रा मॉडल की तरह ही इसमें भी 120Hz रिफ्रेश रेट की स्मूथनेस मिलती है।

परफॉर्मेंस और AI का दमदार कॉम्बो

टैबलेट की असली जान इसके प्रोसेसर में होती है। सैमसंग ने इन दोनों ही टैबलेट्स में लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया है। कंपनी का दावा है कि यह नया प्रोसेसर पिछले मॉडल्स की तुलना में CPU और GPU परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सबसे खास बात इसके NPU (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट) में किया गया बड़ा सुधार है, जो सीधे तौर पर इसके 'Galaxy AI' फीचर्स और हैवी मल्टीटास्किंग को और भी ज्यादा फास्ट और स्मार्ट बनाता है।

बैटरी जो चले नॉन-स्टॉप

बड़ी स्क्रीन को पावर देने के लिए बैटरी भी दमदार होनी चाहिए। इसलिए Tab S12 Ultra को 11,600mAh की बड़ी बैटरी से लैस किया गया है, जो फुल चार्ज पर 23 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है। वहीं S12+ मॉडल में 10,600mAh की बैटरी है, जो 21 घंटे तक आपका साथ निभाएगी। दोनों ही मॉडल्स 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन्हें तेजी से चार्ज किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर सैमसंग ने एक बड़ा वादा किया है। बॉक्स से बाहर ये टैबलेट्स लेटेस्ट Android 17 पर आधारित One UI 9 पर काम करते हैं। इनमें स्मार्ट मल्टी-विंडो सपोर्ट और कई एडवांस्ड AI टूल्स इन-बिल्ट मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्स में कंपनी का आइकॉनिक S Pen भी साथ आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी इन दोनों टैब्स के लिए पूरे 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाली है, जिससे आपका डिवाइस लंबे समय तक सिक्योर और आउटडेटेड होने से बचा रहेगा।

क्या है कीमत?

ग्लोबल मार्केट में Galaxy Tab S12 Ultra की शुरुआती कीमत 1,399 डॉलर (लगभग 1,16,000 रुपये) और Galaxy Tab S12+ की कीमत 1,199 डॉलर (लगभग 99,500 रुपये) तय की गई है। इनकी ग्लोबल बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि, इंडियन मार्केट में इसकी लॉन्च डेट और कीमतों को लेकर अभी सैमसंग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय ग्राहकों को भी ये प्रीमियम टैबलेट्स खरीदने का मौका मिलेगा।